2. Haliç Goldenhorn Uluslararası Film Festivali Finalistlerinin Gösterimleri Başlıyor

FotoFilm tarafından 01 – 05 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2. Haliç GoldenHorn Uluslararası Film Festivali, finalist filmlerin gösterimleri ile başlıyor. FotoFilm Merkezi’nin dünya sinemasına geçen sene kazandırdığı Haliç Goldenhorn Uluslararası Film Festivali gösterimleri Cibali Avare Sinema Bahçe’de gerçekleştirilecek. 20 ülkeden yapılan başvurulardan seçici kurulun seçtiği Kurmaca Uzun Metraj, Kurmaca Kısa Film, Belgesel Uzun Metraj ve Belgesel Kısa Film’den oluşan 40 filmlik seçki ücretsiz izlenebilecek. Yönetmenliğini Ceyhan Kandemir’in yaptığı Ruhun Lekesi, film ekibinin katılımıyla açılış filmi olarak gösterilecek.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Arka SineBahçe



Program

