Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası Yeni Vizyon Tarihinde İzleyici ile Buluşmaya Gün Sayıyor

Eser Yapım imzalı, yönetmenliğini Okan Ege Ergüven’in üstlendiği, senaryosu Erol Hızarcı’ya ait yeni Temel komedisi Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası 10 Kasım’da sinemalarda izleyici ile buluşacak. Ünlü Trabzon’lu internet fenomeni Reşat Hacıahmetoğlu’nun ilk kez kamera karşısına geçerek Temel karakterine hayat verdiği renkli komedi filminin kadrosunda Edanur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan, Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Altan Erkekli, Salih Kalyon, bulunuyor. Filmde, sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkânsız bir görevin üstesinden gelmeye çalışan Temel’in komik macerası anlatılıyor.

Basın Bülteni

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