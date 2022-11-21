TRT Ortak Yapımları Ceviz Ağacı ve Muallim Filmleri TV’de İlk Kez TRT 1’de

Yönetmen Faysal Soysal’ın ikinci uzun metrajı TRT ortak yapımı Ceviz Ağacı filmi televizyonda ilk kez bu gece saat 00:15’te, yönetmen Müslim Şahin’in ilk uzun metrajlı filmi TRT ortak yapımı Muallim filmi ise televizyonda ilk kez 24 Kasım gecesi saat 00:00’da TRT 1’de ekrana gelecek. Ceviz Ağacı filminin başrollerinde Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil ve Rıza Akın gibi deneyimli oyuncuların yer alıyor. Yönetmen Müslim Şahin’in ilk uzun metrajlı filmi Muallim, 2. Abdülhamid döneminde Fransa’da mühendislik eğitimi alan bir Jön Türk’ün, ülkeye dönüşünde Anadolu’da bir köye öğretmen olarak sürgün edilmesini anlatıyor.