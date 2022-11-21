23. İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali Gerçekleştirilen Ödül Töreni ile Sona Erdi

Bu yıl 14 – 20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen İzmir Kısa Film Festivali’ne İzmirli sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. 10 farklı kategoride 22 ödülün dağıtıldığı Altın Kedi ödül töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ulusal Kurmaca kategorisinde Ben Tek, Siz Hepiniz filminin yapımcılarına ödülünü takdim etti. Gecede 22 adet ödül verildi. Festival kapsamında 300’ün üzerinde film seyirciyle ücretsiz buluştu, atölye çalışmaları ve söyleşiler yapıldı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ödüller:

Uluslararası Kurmaca Kategori:

En İyi 3. Film: Deer (Hadi Babaeifar)

En İyi 2. Film: Warsha (Dania Bdeir)

En İyi 1. Film: Brutalia (Manolis Mavris)

Ulusal Kurmaca Kategori:

En İyi Kurgu: Buğra Dedeoğlu (Ben Tek Siz Hepiniz)

En İyi Oyuncu: Mücahit Koçak (Rutubet)

En İyi Sanat Yönetmeni: Onur Sekmen (Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Barış Aygen (Birlikte Yalnız)

En İyi 3. Film: Adres (Aram Dildar)

En İyi 2. Film: Birlikte Yalnız (Kasım Ördek)

En İyi Film: Ben Tek, Siz Hepiniz (Barış Kefeli, Nükhet Taneri)



En İyi Yönetmen: Özgürcan Uzunyaşa (Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada)

İzmir Works:

İzmir Pitching: Çetin’in Olağan Hikâyesi (Elçin Engin)

Belgesel Pitching: Affet Bizi (Enes Yıldız)

Post Prodüksiyon Ödülü: Cennetsiz (Merve Bozcu)

Witchcraft Films Yapım Desteği Ödülü: Merhaba Anne Benim Lou Lou

Ulusal Deneysel Kategori En İyi Film: Larva (Volkan Güney Eker)

Ulusal Belgesel Kategori En İyi Film: Suriyeli Kozmonot (Charles Emir Richards)

Ulusal Animasyon Kategori En İyi Film: Oyun (Önder Menken)

Migros Gençlik Ödülü: Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada (Özgürcan Uzunyaşa)

Başka Sinema Dağıtım Ödülü: Ben Tek Siz Hepiniz, Birlikte Yalnız, Bahçeler Put Kesildi, Gece Babamızı Ararken, Seçim, Cehennem Boş Tüm Şeytanlar Burada

Hakan Bilgin – Barış Kefeli –

Nükhet Taneri – Cansu Menikli – Ümmü Burhan



Saadet Işıl Aksoy



Ümmü Burhan



Yusuf Saygı – Gülen Gözükara Saygı



Zeynep Şantıroğlu Sutherhand

