2. Uluslararası Distopya Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu

2. Uluslararası Distopya Film Festivali’nin 20 Kasım Pazar günü gerçekleşen programında Uluslararası Kısa Film Yarışması’ndaki filmlerin gösterim ve söyleşilerine devam edildi. Daha sonra düzenlenen kapanış töreninde onur ödülünün yanı sıra yarışmaların kazanan isimlerine ödülleri takdim edildi. Törenin ardından kapanış filmi olan Kerr’in gösterimi yapılırken; gösterim sonrası filmin başrol oyuncusu Erdem Şenocak seyircinin merak ettiği soruları yanıtladı.

Basın Bülteni

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Ödüller

Onur Ödülü: Nazan Kesal



Ulusal Kısa Film Senaryo Yarışması

Birincilik Ödülü: Öykü Develioğlu (Küllerin Nefesi)



Uluslararası Kısa Film Yarışması

En İyi Film Ödülü: The Rise (Alesja Suzdaltseva)

Jüri Özel Ödülü: Dot (Mohammed Zare)

Cemal Okan – Biket İlhan – Caner Ural



Erdem Tepegöz – Haki Biçici – Orkide Ünsür –

Hatice Aşkın – Cemal Okan – Derya Alabora – Murat Evgin



Melikşah Altuntaş – Hatice Aşkın – Tuba Ünsal



Nazan Kesal – Biket İlhan



Tuba Ünsal

