Barış Akarsu: Merhaba’ya 19 Kasım Cumartesi (Yarın) Bursa’da Oyunculu Gösterim Düzenleniyor

Bir dönem Anadolu rock müzikte fırtınalar estiren, sesi, şarkıları ve yorumuyla milyonların gönüllerinde taht kuran ve talihsiz bir kaza ile hayatını kaybeden Barış Akarsu’nun yaşam öyküsünü anlatan Barış Akarsu: Merhaba filmi, bugün tüm Türkiye’de vizyona girdi. Filmin oyunculu gösterimlerinin ikincisi Bursa’da yapılacak. Filmin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz, 19 Kasım Cumartesi akşamı 18:30 seansı öncesi sinemaseverlerle saat 18:00’de Bursa Özdilek Cinetime Sineması’nda bir araya gelecek. Sevilen sanatçı, burada sinemaseverlerle sohbet edecek ve onların filmle ilgili sorularını yanıtlandıracak ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirecek.
- Basın Bülteni
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