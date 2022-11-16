Prestij Meselesi’nin Basın Toplantısı Yapıldı

Mahsun Kırmızıgül’ün, 90’lı yıllara ayna tutan Prestij Meselesi filminin basın toplantısı eski Prestij Müzik binasında yapıldı. Toplantıda konuşan Mahsun Kırmızıgül “Bu bir otobiyografi filmi. Hem benim yaşantımdan hem de sevdiğim dostlarımın yaşantısından çeşitli kesitler var. En önemlisi de ülkenin dört bir yanından bizleri bulan, bizlerle yol yürüyen bir yıldız avcısının, Hilmi Topaloğlu’nun hayatını anlatıyor. Biz ona çok şey borçluyuz. Onunla tanışmamız ve yan yana gelmemiz tamamen kader.” dedi.

Basın Bülteni

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