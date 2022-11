Liszt Enstitüsü – İstanbul Macar Kültür Merkezi, Vişegrad Ülkeleri Birliği desteğiyle, Hezarfen Film Galeri’nin her yıl düzenlediği film festivali ve sergiyi, bu yıl da İzmirli sanatseverlere sunuyor. 6. V4 Orta Avrupa Film Festivali son dönemde dikkat çeken yapımları gösterirken PosTerra başlıklı sergi ise, Macaristan Sanatlar Akademisi’nin öncülüğünde dört ülkeden üç usta grafik tasarımcının ve onların öğrencilerinin dikkat çeken işlerine yer veriyor. İzmir Mimarlık Merkezi’nde 21 – 23 Kasım tarihlerinde yapılacak etkinlik dizisinde Macar yönetmen Ildikó Enyedi’nin dünyada ses getiren Bir Evlilik Hikâyesi (The Story of My Wife) adlı filmi gösterilecek.

Afiş



Benim Güneşli Maad’ım (Moje Slunce Mad – My Sunny Maad)

Bir Daha Asla Kar Yağmayacak (Sniege Jus Nigdy Nie Bedzie – Never Gonna Snow Again)

Bir Evlilik Hikâyesi (A Felesegem Tortenete – The Story of My Wife)



İz (Spoor)