2. Uluslararası Distopya Film Festivali’ne Sayılı Günler Kaldı

Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından, Hatice Aşkın’ın direktörlüğünde düzenlenecek 2. Uluslararası Distopya Film Festivali, bu yıl 19 – 20 Kasım tarihlerinde AKM Yeşilçam Sineması’nda seyircisiyle buluşacak. Yazgı, Uzak, İklimler, Saç gibi ön plana çıkan filmlerde, Yaralarım Aşktandır, Mikado’nun Çöpleri, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Şahmeran gibi çok sayıda tiyatro oyununda ve Süper Baba, Bizim Aile gibi unutulmaz dizilerde yer alan oyuncu Nazan Kesal’a sinemamıza verdiği büyük emek ve sunduğu katkılardan dolayı 2. Uluslararası Distopya Film Festivali’nde onur ödülü verilecek.

Basın Bülteni

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