Aydın Orak’ın Yeni Filmi Sabırsızlık Zamanı, 18 Kasım’da Sinemalarda

Oyuncu ve yönetmen Aydın Orak’ın yazıp yönettiği, dünya prömiyerini Varşova Uluslararası Film Festivali’nde yapan filmi Sabırsızlık Zamanı, 18 Kasım Cuma günü vizyona giriyor. Asasız Musa ve Yaşar Kemal Efsanesi filmleriyle adından söz ettiren Aydın Orak’ın yönetmenliğini üstlendiği üçüncü filmi Sabırsızlık Zamanı, 26. Sofya Uluslararası Film Festivali ana yarışmaya seçilerek resmi seçkide yer alan tek Türk filmi oldu ve Glasgow Film Festivali’nde ise Birleşik Krallık’taki ilk gösterimini gerçekleştirdi. Türkiye prömiyerini 9. Boğaziçi Film Festivali’nde yapan film ayrıca Berlinale, 33. Ankara Film Festivali ve diğer film festivallerinde başarıyla gösterildi.
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