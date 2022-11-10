Merakla Beklenen Niloya’nın Galası Yapıldı

Öğrenme merakı ile çocukların olduğu kadar ailelerin de tercihi olan Niloya, ilk sinema filmiyle çocuklar ve ebeveynlerle Cuma günü bu kez sinema salonlarında buluşacak. 11 Kasım 2022 Cuma günü, tüm Türkiye’de gösterime girecek olan filmin galası, Çarşamba günü Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda çocukların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyonda basın mensuplarının karşısına çıkan Niloya ekibi soruları yanıtladı.

Basın Bülteni

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Hakan Hatipoğlu – Gizem Hatipoğlu



Pervin Atamert – Ali Düşenkalkar

