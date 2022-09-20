Başak Özel’i Kaybettik

Oyuncu Başak Özel, 20 Eylül 2022 Salı günü hayatını kaybetti. 22 Mart 1971 tarihinde doğan ve sanat hayatına Ankara Sanat Merkezi’nde aldığı tiyatro kurslarıyla başlayan Başak Özel, daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ali Hünal Kabare Tiyatrosu’nda oyunculuk deneyimini geliştirdi. Çeşitli bankaların çocuk tiyatrosu topluluklarında, Ankara Halk Tiyatrosu’nda görev yaptı, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. ÇASOD üyesi olan, şiir ve öykü yazan, redaksiyon ve seslendirme yapan sanatçı Kolpaçino: Bomba, Ferahfeza ve Fetih 1453 adlı sinema filmlerinde oynadı. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.