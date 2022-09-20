Muğla’nın Bodrum ilçesinde pandemi nedeniyle üç yıl ara verilen Bodrum Türk Filmleri Haftası birbirinden özel film ve sanatçıları ağırlayacak. Etkinlikte Türk sinemasının önemli isimleri panellerde konuşma yapacak, 28 Türk filmi halka açık ücretsiz gösterilecek. Bodrum Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Cenk Sezgin “Türk sinemasının digital platformlara yenileceği ile ilgili söylentilere inanmıyoruz. Türk sineması gerek sanatçıları gerekse yatırımları ve yenilikleri ile dünya sinemacılığında üst sıralardaki yerini yeniden alacak.” diye konuştu. 10. Bodrum Türk Filmleri Haftası, 23 – 29 Eylül 2022 tarihleri arasında Cinemarin Sinemaları’nda gerçekleştirilecek.

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