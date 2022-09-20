Tunç Oral’ı Kaybettik

Sinemamızın sevilen oyuncularından Tunç Oral, 20 Eylül 2022 Salı günü hayatını kaybetti. 15 Mart 1938′de İstanbul’da doğan sanatçı 1964 yılında Ses Dergisi’nin yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. Rol aldığı sinema filmleri arasında Beş Şeker Kız, İstanbul’un Kızları, Gurbet Kuşları, On Korkusuz Kadın, Yakut Gözlü Kedi, Sokakta Kan Vardı, El Kızı, Ayşem, Ferhat ile Şirin gibi filmler var. Oral’ın cenazesi 22 Eylül 2022 Perşembe günü, Antalya Türbeli Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Türbeli Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.