Selahattin Sancaklı ile Mert Kılıç’ın yönettiği ve Mert Kılıç, Aslıhan Güner, Can Kızıltuğ, Emre Bulut’un oynadığı Komutan, 20 Mayıs 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Kılıç tarafından vizyona çıkarılıyor.

Üç kişilik Türk Özel Kuvvetler Timi, Suriye’nin El Bab Bölgesinde, özel bir operasyon sırasında şehit düşmüştür. Şehitlerin cenazesini teröristler ele geçirmek istemektedir. Ancak Türkiye üç şehidini geride bırakmamakta kararlıdır. Bunun için şehitleri vatana geri getirme görevi Binbaşı Tuna Alkan ve üç askerine verilir. Ancak Suriye çok karışıktır ve pek çok terör örgütü ya da farklı ülke çıkar çatışması halindedir. Türk Silahlı Kuvvetleri belli bir noktaya kadar kurtarma görevine giden askerlerine destek verebilmektedir. Ancak ne olursa olsun üç şehidin cenazesi vatana geri getirilmelidir.