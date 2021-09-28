Semra Dündar’ın yönettiği ve Melih Selçuk, Bestemsu Özdemir, Suzan Aksoy ile Ali Erkazan’ın oynadığı Milyonda Bir, 08 Ekim 2021’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Patron Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Şehir hayatını terk edip yaşamını doğada sürdüren modern derviş bir kızın, antika arabasıyla uzun yola çıkmış bir şehir delikanlısına rastlamasıyla gelişen olaylar. 3 ayrı genç, günümüz ilişkilerine kıyasla yaşadıkları farklı duygular, karşılarına çıkan milyonda bir olasılıklar ve Mevlana’nın aşka, hayata dair evrensel mesajlarıyla kendilerinde ve birbirlerinde gerçek aşkı ve hayattan beklentilerini bulabilecekler midir?