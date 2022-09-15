59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Basın Toplantısı Yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 01 – 08 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin basın toplantısı bugün Antalya’da düzenlendi. Basın toplantısına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin idari direktörü Av. Cansel Tuncer, festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu ve Antalya Film Forum’u temsilen oyuncu Damla Sönmez katıldı. Damla Sönmez’in modere ettiği basın buluşmasında, festivalin afişi, Onur Ödülü sahipleri, festivaldeki yenilikler ve festival programından tüm detaylar açıklandı.

Basın Bülteni

Basın toplantısını izlemek için tıklayınız.

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