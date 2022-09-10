Mesut Kara’nın Yeni Kitabı Sanatlarıyla İz Bırakıp Geçtiler Hayatımızdan Klaros Yayınları’ndan Çıktı

Belgesel sinemacı, yazar Mesut Kara’nın yeni kitabı Sanatlarıyla İz Bırakıp Geçtiler Hayatımızdan, Klaros Yayınları etiketiyle yayınlandı. Yeni kitabının kitapçı raflarında ve internet kitap satış adreslerinde yerini alıp okura ulaşacağını söyleyen Mesut Kara, sonraki kitap çalışması, otobiyografik roman tadında bir otobiyografi olan, Bir Uyumsuzun Hatıra Defteri’ni de Klaros Yayınevi’ne teslim ettiğini, önümüzdeki aylarda yayınlanmasını beklediğini belirtti. Yazarın Sanatlarıyla İz Bırakıp Geçtiler Hayatımızdan adlı kitabında hayatlarımıza dokunan, eserleriyle derin iz bırakan, erken yitirdiğimiz 28 değerli sanatçının, sinemacının, şair ve yazarın ardından yazılan yazılar yer alıyor.