59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışması Jürisi Açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 01 – 08 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi belli oldu. Jüri başkanlığını yönetmen – senarist Yeşim Ustaoğlu’nun üstlendiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın diğer jüri üyeleri oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, yönetmen Azra Deniz Okyay, müzisyen Harun Tekin, şair Haydar Ergülen, oyuncu Nurgül Yeşilçay ve görüntü yönetmeni Uğur İçbak’tan oluşuyor.

Basın Bülteni

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Ahmet Mümtaz Taylan / Azra Deniz Okyay



Harun Tekin / Haydar Ergülen



Nurgül Yeşilçay / Uğur İçbak



Yeşim Ustaoğlu

