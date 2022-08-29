Antalya Film Forum’a Seçilen İlk Projeler Açıklandı

01 – 08 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum’un iki platformunda yarışacak projeler açıklandı. Antalya Film Forum’da bu yıl Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’nda dokuz, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu’nda ise üç proje yer alacak.