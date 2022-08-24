Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları, 30 Ağustos’ta Küçükçiftlik Bahçe Sineması’nda

Harry Potter maceralarının öncesini konu alan, J. K. Rowling imzalı Fantastik Canavarlar serisinin üçüncü filmi Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları, 30 Ağustos Salı akşamı KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması’nda. Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen, Katherine Waterston, Ezra Miller gibi isimlerin rol aldığı film, büyücülük dünyasını kontrol edip Muggle’ların sonunu getirmeyi planlayan Grindelwald’a karşı mücadele eden Albus Dumbledore, Newt Scamander ve arkadaşlarının hikâyesini anlatıyor. Kapı açılış saati 19:30, film başlama saati 21:00 olan bahçe sinemasındaki film gösterimleri için biletler biletinial.com’da ve KüçükÇiftlik Park gişesinde seyircileri bekliyor.

Basın Bülteni

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Gösterilecek Filmler:

30 Ağustos: Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları (Fantastic Beasts: The Secrts of Dumbledore)

06 Eylül: Mustang

13 Eylül: Bir Tutam Açlık (A Taste Of Hunger)