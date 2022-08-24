James Cameron’ın Akademi Ödüllü, İlk Olarak 2009 Yılında Vizyona Giren Tüm Zamanların En Başarılı Macera Filmi Avatar, 23 Eylül’de Göz Kamaştırıcı 4K HDR Olarak Beyazperdeye Geri Dönüyor

James Cameron’ın Akademi Ödülleri kazanmış, ilk kez 2009 yılında vizyona giren, tüm zamanların en başarılı macera filmi Avatar, 23 Eylül’de göz kamaştırıcı 4K HDR olarak sinema perdelerine geri dönüyor. Akademi Ödülü sahibi James Cameron tarafından yazılan ve yönetilen Avatar filminin başrollerinde Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez ve Sigourney Weaver yer alıyor. Filmin yapımcılığını ise Cameron ve Jon Landau üstleniyor. En İyi Film ve En İyi Yönetmen de dahil dokuz dalda Akademi Ödülü’ne aday gösterilen film, En İyi Sinematografi, En İyi Yapım Tasarımı ve En İyi Görsel Efekt dallarında üç Oscar kazanmıştı.

Basın Bülteni

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