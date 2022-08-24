Hakan Gürtop’un yönettiği ve Abidin Yerebakan, Fatma Yılmaz, Betül Şahin ile Belma Mamati’nin oynadığı Dokunma – Hurdacının Kızı, 16 Eylül 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Afri Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Geçimini hurdacılıkla sağlayan bir ailenin kızı olan Hediye, okuyup başarılı bir öğretmen olur. Hediye, içine kapanık ve bir kadındır. Öğrencilerinden 9 yaşlarındaki Kader’in rahatsızlanması sonucu onu hastaneye kaldırmak zorunda kalır ve Kader’in kanser olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Yapılan tetkiklerden sonra Kader’in iyileşebilmesi için tek çare ilik naklidir ve uygun donörün Hediye olduğu ortaya çıkar.