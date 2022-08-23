AKM Yeşilçam Sineması’nda 26 Ağustos – 01 Eylül Filmleri

Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması’nda 26 Ağustos – 01 Eylül tarihleri arasında sinema tarihinin kült yapımlarından Emir Kusturica’nın Arizona Rüyası (Arizona Dream), Şarküteri (Delicatessen) ve Zeki Demirkubuz’un Kader filmleri gösterimde olacak. Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Zeki Demirkubuz, bu kez Kader filmi ile AKM Yeşilçam Sineması’na konuk oluyor. 26 Ağustos – 01 Eylül haftası boyunca 18:30 seansında gösterimde olacak filmde Demirkubuz, bu defa aşkın masumiyetinin peşine düşüyor. 2006 yapımı olan ve 103 dakika süren filmin başrollerini Vildan Atasever, Ufuk Bayraktar ve Ozan Bilen paylaşıyor.