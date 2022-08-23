Hilmi Topaloğlu’nu Engin Hepileri Canlandıracak

Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filmi Prestij Meselesi’nin hazırlıkları devam ediyor. Hikâyesiyle dikkat çeken film, oyuncu kadrosuyla da ses getirmeye hazırlanıyor. Kadrosunda birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı filmin son sürprizi Engin Hepileri oldu. Başarılı oyuncu, filmde efsane müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nu canlandıracak. Rolü için hummalı bir hazırlık içerisinde olduğu öğrenilen Engin Hepileri, bu süreçte Mahsun Kırmızıgül’le de sık sık bir araya geliyor. Boyut Film yapımcılığında çekilecek olan Prestij Meselesi’nin belirlenen diğer başrol oyuncuları arasında ise Erkan Petekkaya, Biran Damla Yılmaz ve Erdal Özyağcılar gibi tanınmış oyuncular var.

Basın Bülteni

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