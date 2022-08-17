TSPB’nin 8. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması’na Son Başvuru Tarihi 16 Eylül

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) 2014 yılından bu yana başarıyla yürüttüğü “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması’nın 8. için başvurular 23 Haziran’da başladı. “Sermaye Piyasalarında Yatırımcı Olmak” teması ve “Filmler Kısa, Yatırımlar Uzun” mottosuyla başlayan yarışmada, senaryo başvuru tarihi 16 Eylül’de sona eriyor. TSPB’nin sinemanın toplumsal dönüşümdeki gücüyle ülkede finansal okuryazarlık ve sermaye piyasalarına yatırım konusunda bilgi ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği kısa film yarışmasının bu yılki teması, “Sermaye Piyasalarında Yatırımcı Olmak” olarak belirlendi.

Basın Bülteni

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