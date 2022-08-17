Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nden Yeni Bir… Ödül Sürprizi

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nden geleceğin sinemacılarına “Yeni Bir …” ödülü sürprizi yapılacak. Festivalin Kültür ve sanatın hayatımızdaki önemine inanan Mey | Diageo’nun desteğiyle verilecek olan ödül, o yıl içinde kamera önünde ya da kamera arkasında, sinemanın herhangi bir alanında gösterdiği başarıyla dikkatleri çeken, kariyerinin başındaki bir isme verilecek. Seyir Derneği’nin 16 – 21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin, Ayvalıklı sanatçı Elvan Alpay’ın resimlerinden ilham alınarak ortaya çıkarılan ve görsel tasarımı Emel Işıtan imzası taşıyan afişi de internet ortamında sinemaseverlerle paylaşıldı.

Basın Bülteni

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