Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nden Yeni Bir… Ödül Sürprizi

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nden geleceğin sinemacılarına “Yeni Bir …” ödülü sürprizi yapılacak. Festivalin Kültür ve sanatın hayatımızdaki önemine inanan Mey | Diageo’nun desteğiyle verilecek olan ödül, o yıl içinde kamera önünde ya da kamera arkasında, sinemanın herhangi bir alanında gösterdiği başarıyla dikkatleri çeken, kariyerinin başındaki bir isme verilecek. Seyir Derneği’nin 16 – 21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin, Ayvalıklı sanatçı Elvan Alpay’ın resimlerinden ilham alınarak ortaya çıkarılan ve görsel tasarımı Emel Işıtan imzası taşıyan afişi de internet ortamında sinemaseverlerle paylaşıldı.
- Basın Bülteni
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