Tetsuro Kodama’nın yönettiği ve Toshio Furukawa Aya Hisakawa, Ryo Horikawa ile Mayumi Tanaka’nın seslendirdiği animasyon film Dragon Ball Super: Super Hero, 16 Eylül 2022’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Eski Red Ribbon Ordusu Son Goku tarafından yok edilmişti. Ordunun asi ruhunu devam ettiren isimsiz mucitler, Androidler, Gamma 1 ve Gamma 2’yi yarattılar. Bu iki Android kendilerine “Süper Kahramanlar” adını verdiler, Piccolo ve Gohan’a saldırdılar. Ve Yeni Red Ribbon Ordusu’nun hedefi bilinmediğinden, yaklaşmakta olan tehlike karşısında Süper Kahraman’ı harekete geçirme zamanı geldi.