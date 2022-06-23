Kamera Elinde Geleceğin Cebinde 8. Kısa Film Yarışması

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) gelenekselleşen “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması’nın sekizincisine başvurular 23 Haziran’da başlıyor. TSPB’nin sinemanın toplumsal dönüşümdeki gücüyle ülkede finansal okuryazarlık ve sermaye piyasalarına yatırım konusunda bilgi ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği ve her yıl yeni bir temayla yürüttüğü kısa film yarışması bu yıl, “Sermaye Piyasalarında Yatırımcı Olmak” teması ve “Filmler Kısa, Yatırımlar Uzun” sloganıyla başlıyor. Senaryo başvurularının 23 Haziran – 16 Eylül 2022 tarihleri arasında kabul edileceği yarışma, yurt içi ve yurt dışından herkesin katılımına açık yapılıyor.

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