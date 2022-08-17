Gerçek Bir Kralın Yaşam Öyküsü: Elvis, Yoğun İstek Üzerine Yeniden Küçükçiftlik Bahçe Sineması’nda

KüçükÇiftlik Film Kulübü Sunar: Bahçe Sineması, çok beğenilen filmleri yaz boyunca bahçe ortamında İstanbullularla buluşturmaya devam ediyor. İlk gösteriminin biletleri kısa sürede tükenen, rock’n roll kralı Elvis Presley’in yaşam öyküsünü anlatan Elvis, 26 Ağustos 2022 Cuma akşamı bir kez daha KüçükÇiftlik Bahçe Sineması’nda sinemaseverlerle buluşacak. Austin Butler ve Oscar ödüllü Tom Hanks’in başrollerini paylaştığı, Oscar adayı film yapımcısı Baz Luhrmann’ın imzaladığı Elvis, epik bir sinema gösterisi olarak sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Gerçek bir sinematik drama olan film, esrarengiz menajeri Albay Tom Parker ile sıradışı ilişkisi üzerinden Elvis Presley’in hayatını ve müziğini perdeye getiriyor.

Basın Bülteni

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Gösterilecek Filmler

Bir Tutam Açlık (A Taste Of Hunger)

Elvis

Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları (Fantastic Beasts: The Secrts of Dumbledore)

Mustang