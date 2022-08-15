Yılın Komedisi Müjdemi İsterim’in Vizyon Tarihi Belli Oldu

Yeni sinema sezonunun en çok konuşulacak komedisi Müjdemi İsterim’in vizyon tarihi belli oldu. Ömer Faruk Yardımcı’nın yönettiği film 18 Kasım’da vizyona girecek. Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür, İlker Aksum gibi yıldız isimlerin yer aldığı film seyirciyi kahkahaya doyuracak. Müjdemi İsterim, üzerlerine atılan cinayeti çözmek için işbirliği yapmak zorunda kalan ve kendilerini beklemedikleri bir maceranın ortasında bulan Bulut ve Müjde’nin eğlenceli hikâyesini anlatıyor.

Basın Bülteni

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