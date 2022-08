Bir Umut Filmi 44. Moskova Film Festivali Ana Yarışmada

Ümit Köreken’in ikinci uzun metraj filmi Bir Umut başarılarına devam ediyor. Yapımcılığını Ümit Köreken ve Nursen Çetin Köreken’in üstlendiği film, 44. Moskova Film Festivali’nin Ana Yarışma Bölümüne seçilen 9 filmden biri oldu. Bosphorus Film LAB, Cinelink Ortak Yapım Marketi, Apulia Film Forum, First Cut LAB ve First Cut+ platformlarına seçilen film dünya prömiyerini dünyanın prestijli film festivallerinden biri olan 44. Moskova Film Festivali’nde yapacak.

Basın Bülteni

