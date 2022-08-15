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Bir Umut Filmi 44. Moskova Film Festivali Ana Yarışmada

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Ümit Köreken’in ikinci uzun metraj filmi Bir Umut başarılarına devam ediyor. Yapımcılığını Ümit Köreken ve Nursen Çetin Köreken’in üstlendiği film, 44. Moskova Film Festivali’nin Ana Yarışma Bölümüne seçilen 9 filmden biri oldu. Bosphorus Film LAB, Cinelink Ortak Yapım Marketi, Apulia Film Forum, First Cut LAB ve First Cut+ platformlarına seçilen film dünya prömiyerini dünyanın prestijli film festivallerinden biri olan 44. Moskova Film Festivali’nde yapacak.

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