Sinema Dünyasına TRT Damgası

TRT’nin katkı verdiği sinema filmleri ilgi çekmeye devam ediyor. Bosna Hersek’te bu yıl 28.si düzenlenen Saraybosna Film Festivali, Altın Palmiye ödüllü TRT ortak yapımı Hüzün Üçgeni filminin gösterimiyle açıldı. TRT ortak yapımı Balıklara Nasihat filmi 75. Locarno Film Festivali’nde Yeşil Leopar WWF Özel Mansiyon Ödülü ve Genç Jüri Ödülü’nü kazandı. TRT ortak yapımı Bir Umut filmi Moskova Film Festivali’nde yarışırken, TRT destekli A Piece of Sky ise İsviçre’nin Oscar adayı olarak seçildi. Ayrıca TRT ortak yapımı Pota filmi 19 Ağustos’ta, TRT ortak yapımı Karagöz animasyon filmi ise 26 Ağustos’ta sinemaseverlerle buluşacak.