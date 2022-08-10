Ahmet Toklu’nun yönettiği ve Alp Akar, Bahar Hacıbektaşoğlu, Bulut Güneş ile Sibel Melek Arat’ın oynadığı Pota, 19 Ağutos 2022’de Chantier Films dağıtımıyla Toklu Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ahmet, Rusya’ya giden babası uzun zamandır para gönderemeyince, okul saatleri dışında, yaşadığı yoksul semtin yanındaki lüks ve güvenlikli sitedeki markette çalışmaya başlar. Ahmet, aşık olduğu Kezban’ın, bir gün okula basketbol eşyalarıyla gelen Erhan’a olan ilgisini görünce, basketbol oynamaya karar verir. Ama önemli bir sorun vardır. Semtlerinde basketbol oynayabilecekleri bir pota yoktur. Ahmet bu engeli kaldırmak için yol bulmaya çalışır.