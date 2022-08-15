Mike Burns’un yönettiği ve Bruce Willis, Ashley Greene, Michael Sirow ile Massi Furlan’ın oynadığı Son Çıkmaz (Wrong Place), 26 Ağustos 2022’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Çevresinden izole bir mağazanın arkasındaki ağaçlık alanda, alçak bir uyuşturucu satıcısı olan Virgil Brown korkuyla sinmiş bir adamı infaz eder. Virgil’in talihsizliği, eski bir şerif olan güvenlik görevlisi Frank Richards’ın olan bitene şahit olmasıdır. Frank, Virgil’i tutuklar. Bu sırada çalılıkların arasındaki Virgil’in oğlu Jake de her şeyi görmüştür. Jake cinayet silahını bulur ve polisler olay yerine gelmeden önce silahla birlikte ortadan kaybolur.