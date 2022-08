Sinema – Çizgi Roman İlişkisi Altyazı’nın Ağustos Sayısında

Altyazı Dergisi’nde bu ay sinema ve çizgi romanın yıllara yayılan, kadim ve yoğun ilişkisi ele alınıyor. Neil Gaiman’ın çizgi roman tarihinin seyrini değiştiren eseri The Sandman’in uyarlamasından hareketle hazırlanan dosyada pek çok farklı örnek konu ediliyor. Dosyada Neil Gaiman’la The Sandman üzerine yapılmış bir söyleşi de yer alıyor. Dosyaya ilham veren yeni The Sandman uyarlamasını Fatma Cihan Akkartal’ın kaleminden okuyoruz. Kutlukhan Kutlu sinema ve çizgi roman ilişkisini geçmişinden bugüne farklı yönleriyle değerlendirdiği kılavuz niteliğinde bir giriş yazısıyla dosyaya katkıda bulunuyor.