Altın Portakal Sinema Okulu’na Başvurular Açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 01 – 08 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 4. kez gerçekleşecek Altın Portakal Sinema Okulu için başvurular açıldı. “Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek” sloganıyla ilk kez düzenlendiği 2019 yılından bu yana 650 öğrenciyi sinema sektörü profesyonelleri ile biraraya getiren ve geleceğin sinemacılarına destek olmayı amaçlayan Altın Portakal Sinema Okulu, 02 – 07 Ekim 2022 tarihleri arasında yine çevrimiçi olarak düzenlenecek.

Basın Bülteni

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