Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Uluslararası CGI Ödülü Yarışması Yaratıcılığın Sınırsızlığını Bilimle Gerçek Kılıyor

28 Eylül – 04 Ekim 2022 tarihleri arasında Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla ve derneğin başkanı Filiz Dağ ile yazar Gülşah Elikbank’ın yönetiminde gerçekleştirilecek Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, Metaverse dünyasını ve yeni nesil teknolojiyi sinema sektörüyle buluşturuyor. Doğaüstü masalların, evren ötesi yaşamların ve zihne dair yaratıcı kurguların yer aldığı interaktif festival kapsamında düzenlenen Uluslararası CGI Ödülü Yarışması ile Metaverse, VR, AR ve yeni nesil 3 boyutlu teknolojilerin kullanımına katkı sunmak ve bu alanın geniş imkânlarını sinemaseverlerle paylaşmak amaçlanıyor.

Basın Bülteni

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