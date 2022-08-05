Oyunculuk Eğitimleri Başlıyor

Ödülü “oyunculuk eğitimi” olan tek yarışma olarak adından söz ettiren Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması geçtiğimiz hafta 5. yılının final gecesini yaparak yeni oyuncu yüzlerini seçmişti. Şimdiye kadar yapılan yarışmalarda sinema ve TV dünyasına yeni isimler kazandıran yarışmanın bu yılki derece alan isimleri de ödüllerine kavuştular. Boyut Çelik Kapı’nın ana sponsorluğundaki yarışmanın finalinde derece alan Yeliz Açıkel, Saide Abliazova, Ayhan Kemal İşcan, Hannah Evrim Labor, Huriye Şanlıoğlu, Uygar Gülpınar ve Buğra Kılıçarslan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nden Ekim ayından itibaren eğitim alacaklar.

Basın Bülteni

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