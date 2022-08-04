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Dört Gözle Beklenen Yılın Çocuk Filmi Masal Şatosu: Gizemli Misafir 12 Ağustos’ta Vizyonda

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Başrolünde genç yıldız Ecrin Su Çoban’ın yer aldığı Masal Şatosu: Gizemli Misafir vizyona girmek için gün sayıyor. Yönetmenliği Burak Kuka’ya, senaryosu ise Erçin Sadıkoğlu’a ait olan, Hollywood standartlarında hazırlanan ve 12 Ağustos Cuma günü beyazperdede yerini alacak Masal Şatosu: Gizemli Misafir’de, Neşe ve arkadaşları hayranlarını bu kez masal diyarına götürecek. Neşe’yle aksiyon ve eğlence dolu bir maceraya atılacak olan çocuklar unutamayacakları bir seyir deneyimi yaşayacaklar.

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