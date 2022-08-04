Haberler

İsmail Hacıoğlu Mit Ajanı Oldu

Yorum yapın

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, yeni filminde MİT ajanı oldu. Sevilen oyuncu, MİT operasyonel ajanlarının Musul’da rehin alınan 49 rehineyi DEAŞ’ın elinden kurtarma mücadelesini konu alan 49 filminde Oğuz isimli saha operasyon ajanını canlandırıyor. Çekimleri Antep’te yapılan filmde İsmail Hacıoğlu’na Hande Doğandemir, Kerem Alışık, Sinan Tuzcuoğlu, Doğukan Polat gibi isimler eşlik ediyor. Çekimleri devam eden filmin  yönetmen koltuğunda ise Hakan İnan oturuyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.