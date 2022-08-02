Serdar Aslan’ın yönettiği ve Bekir Şen, Sedat Arde, Ferit Aslan ile Erkan Coşar’ın oynadığı Paralı Asker: Musul, 30 Eylül 2022’de Skypic Film dağıtımıyla Dicle Film Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Türkiye’nin Musul Büyükelçiliği, bir grup terörist tarafından basılır. Konsolosluktaki diplomatik misyonun basiretli çabaları sonucu örgüt ikna edilir, ancak görevliler esaret altında kalmışlardır. Baskın kısa sürede Türkiye’de de duyulur. Yaşanan endişe devam ederken, devlet görevlileri de ilk andan itibaren konsolosluk temsilcilerinin bir şekilde kurtarılması için gizli görevli bir TİM’in operasyona hazırlanması çalışmalarına başlamıştır.