?????’nin yönettiği ve ?????, ?????, ????? ile ?????’in oynadığı Necronomicon Kara Büyüsü, 02 Aralık 2022’de Skypic Film dağıtımıyla Uğur Karakuzu Film Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Tarihin en tehlikeli büyü kitabı olan Necronomicon, Türkiye’de Hasan Hoca isminde bir büyücünün eline geçer. Köy halkından evli bir kadına aşık olan Hasan Hoca istediğini alamadığından köyden olan herkese büyüler yapar. Köy halkı bu büyülerden rahatsız olarak köylerini terk ederler. Köyde kalan birkaç hane ise topraklarını, evlerini terk edemezler. Yıllar sonra bu konu hakkında ailesinin konuşmalarını duyan Gül ve Eyüp yıllar önce ölmüş olan Hasan Hoca’nın evine girerler. Büyü kitabına dokunduklarında Necronomicon yeniden faaliyete geçer.