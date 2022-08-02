Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Yeşim Ustaoğlu

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 01 – 08 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine 1984 yılında çektiği ilk kısa filmi Bir Anı Yakalamak’tan son uzun metraj filmi Tereddüt’e kadar geçen süreçte ulusal ve uluslararası alanda ödüllere layık görülen, birbirinden başarılı filmlere imza atan, sinemamızın yönetmen, senarist ve yapımcılarından Yeşim Ustaoğlu başkanlık edecek.

Basın Bülteni

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