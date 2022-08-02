Güney Afrika’nın En Büyük Film Festivali’nde TRT Ödülü

43. Durban Uluslararası Film Festivali ile eşzamanlı olarak düzenlenen endüstri marketi 13. Durban FilmMart, 22 – 31 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. TRT ve Durban FilmMart iş birliği ile belgesel ve kurmaca türünde yarışan, geliştirme aşamasındaki toplam 30 Afrika yapımı film projesinden birine ise TRT Ödülü verildi. İlk kez gerçekleşen bu iş birliği sonucunda TRT Ödülü’nün sahibi Moritanya – Fransa ortak yapımı, Cheikh N’diaye’nin yönettiği The Missing Camel isimli belgesel film projesinin oldu.