Bir Dilek Tut Filminin Büyük Başarısı

Meta Akkuş’un yönettiği Bir Dilek Tut (Make A Wish) filmi Oscar yetkili belgeli ve Bafra nitelikli 26 senelik Flickers Rhode Island International Film Festivali’nde yarı finalde yerini aldı. Bu festivalde yarı finale girebilen ilk uzun metraj Türk film oldu. Bu sene 7000 film arasından seçilen 500 film arasına giren Bir Dilek Tut filminin yapımcı ve yönetmeni Meta Akkuş yaptığı açıklamada “Oscar ve Bafra vasıflı bu uluslararası film festivalinde yarı finalde olmaktan çok mutluyum.” dedi.

Basın Bülteni

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