Bandırma Füze Kulübü Afişi Yayınlandı

İnanılması güç bir şekilde, günümüzden 60 yıl kadar önce uzaya roket göndermeyi başaran, dünyada ilk defa uzaya araç gönderen ülkeler arasına girmemizi sağlayan liseli gençlerin, bugün ne yazık ki unutulmuş olan umut, azim ve zafer hikâyesini beyazperdeye taşıyan Bandırma Füze Kulübü filminin afişi yayınlandı. Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Atay Yıldız’ın başrolde olduğu, Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğini üstlendiği film 21 Ekim’de sinemalarda gösterime girecek. Filmin afiş tasarımı, bugüne kadar Ahlat Ağacı, Aşk Tesadüfleri Sever, Yahşi Batı gibi çok sayıda filmin afişinde imzası bulunan, ödüllü tasarımcı Arda Aktaş tarafından yapıldı.

Basın Bülteni

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