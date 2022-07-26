ENKA Sanat’ta Açık Hava Sinema Günleri Başlıyor

ENKA Sanat, Ağustos ayında Başka Sinema iş birliğiyle benzersiz bir film seçkisi sunuyor. Seçki kapsamında 01 Ağustos’ta Drive My Car, 02 Ağustos’ta Batı Yakasının Hikâyesi (West Side Story), 03 Ağustos’ta Yang’dan Sonra (After Yang) ve 05 Ağustos’ta Dune: Çöl Gezegeni (Dune), ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda gösterilecek. Seçki Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma geceleri izleyicilerle buluşmaya devam edecek. ENKA Sanat ve Başka Sinema, son dönemin en çok konuşulan yapımları yaz gecelerinin serinliğinde, yeşilin tam ortasında ve yıldızlar altında deneyimlemek isteyen tüm izleyicileri ENKA Açıkhava Tiyatrosu’ndaki gösterimlere bekliyor.