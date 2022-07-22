Toby Genkel ile Sean McCormack’ın yönettiği ve Max Carolan, Ava Connolly, Dermot Magennis ile Tara Flynn’ın seslendirdiği animasyon film Ooops! Sevimli Tayfa (Ooops 2 – Ooops! The Adventure Continues) 19 Ağustos 2022′de CJ ENM dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

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