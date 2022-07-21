Susumu Yamaguchi’nin yönettiği ve Elif Koç, Nuray Avcı, Ümit Belen ile Çağıl Özdemir’in seslendirdiği animasyon film Film Doraemon: Nobita’nın Küçük Yıldız Savaşları 2021 (Doraemon the Movie: Nobita’s Little Star Wars 2021), 05 Ağustos 2022’de CGV Mars Dağıtım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yaz tatili devam ederken bir gün, Nobita’nın aldığı küçük bir roketten Papi adında minicik bir uzaylı çıkar. Papi, Pirika gezegeninin başkanıdır ve isyancılardan kaçıp Dünya’ya gelmiştir. Balina şeklindeki bir uzay savaş gemisi de dünyaya gelir ve Papi’yi yakalamak için saldırır. Doraemon ve arkadaşları, Papi’nin evini korumak için Pirika gezegenine giderler.